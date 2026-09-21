Съдът в Добрич предава на Полша българин, осъден за три престъпления

Окръжният съд в Добрич допусна незабавното предаване на 33-годишен българин на компетентните власти в Полша за изпълнение на влязла в сила присъда за три престъпления – домашно насилие, причиняване на телесна повреда и опит за кражба.

Мъжът от Каварна е издирван въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена на 20 август 2026 г. от съдия в Окръжния съд в Радом, Полша. Със заповедта е поискано предаването му на полските власти с цел привеждане в изпълнение на постановената срещу него присъда.

Според данните в ЕЗА престъпленията са извършени в периода от неустановена дата през 2019 г. до 9 април 2024 г. За трите деяния на 33-годишния мъж е наложено общо наказание от 2 години лишаване от свобода.

В хода на производството пред Окръжния съд в Добрич мъжът е дал писмено съгласие за незабавното си предаване на полските съдебни власти. Той обаче е заявил, че не се отказва от принципа на особеността.

Това означава, че след предаването му той запазва правото си да не бъде разследван и съден за друго престъпление, извършено преди предаването и извън предмета на Европейската заповед за арест. Запазва и правото си да не изтърпява наказание за престъпление, различно от това, за което е издадена заповедта.

Съдебният състав е допуснал предаването, след като е установил, че Европейската заповед за арест отговаря на всички законови изисквания и няма основания за отказ от изпълнението й.

Мъжът е бил задържан на 8 септември 2026 г., а от 11 септември е с мярка за неотклонение „Задържане под стража". Окръжният съд е потвърдил мярката и е разпоредил той да бъде приведен в затвора във Варна до фактическото му предаване на властите в Полша.

Решението на Окръжния съд в Добрич е окончателно и не подлежи на обжалване.