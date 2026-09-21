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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23599311 www.24chasa.bg

Хванаха жена да продава 4 вида дрога пред детска градина в София

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Асен Ушатов

29-годишна жена бе хваната да продава наркотици пред детска градина в столичния кв. "Лагера". Тя била арестувана при акция на криминалисти от Шесто РУ към СДВР с марихуана, екстази, амфетамин, кристал и кокаин.

До задържането на жената, която е криминално проявена за кражби, се стигнало след получаване на оперативна информация, за че продава дрога. Криминалистите започнали да я следят и днес около 12,15 часа я заловили. 

"Изключително притеснително е това, че това се случва пред детска градина и затова реагирахме незабавно и с успешна реализация", обясни зам. шефът на Шесто РУ Асен Ушатов. И добави, че момичето признало, че от около месец разпространява дрога. Продавала на хора от всички възрасти.

"За съжаление доста младежи употребяват наркотици, както и продават. При доста реализации, когато правим, задържаме младежи под 18 години – 16, 17, 15 дори. Наскоро един младеж на 17 години. Хванахме го до автомобил, който отвори и имаше 10 килограма марихуана", посочи Ушатов.

Асен Ушатов

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