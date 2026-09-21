Над 100 курсанти гасят пожар в сухи треви край Велико Търново

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов е на терен и ръководи действията по овладяване на пожар, възникнал в землището на село Беляковец.

Огънят е пламнал около 12 часа днес, 21 септември. Горят сухи треви и растителност, като силният вятър допълнително усложнява обстановката. За кратко време пожарът се е разпространил на значителна площ, посочват от пресцентъра на областната управа.

На място са мобилизирани над 100 курсанти, които участват в гасенето с пръскачки и тупалки. В действията са включени и пет военни камиона, четири пожарни автомобила с 15 огнеборци, както и служители на горските стопанства.

Към момента основните усилия са насочени към недопускане на разрастване на огъня и предотвратяване на опасността за населените места и инфраструктурата в района.

Кметът Даниел Панов успокои на фейсбук страницата си, че Ппожарът край Беляковец е далеч от Велико Търново и от селото. Няма опасност за хората.

Екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" са локализирали и овладяли огъня в местностите, достъпни за пожарните.

Пламъците са обхванали и трудно достъпен скалист район, където се гаси с пръскачки – на ръка, изпратено е Доброволното формирование. С тежка техника ще се направят и просеки.

На място са директорът на РД ПБЗН комисар Красимир Кръстев и заместник-кметът проф. Георги Камарашев, които координират акцията.