Съдът остави в ареста 72-годишен, обвинен в убийство на 76-годишна жена с брадва (обновена)

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72-годишният Атанас Комаров от разложкото село Бачево остава за постоянно в ареста. Това реши Окръжният съд в Благоевград. Пенсионерът е обвинен в опит за умишлено убийство на мъж и жена, вследствие на което е настъпила смъртта на жената.

Действията по разследването са започнали след постъпил сигнал на телефон за спешни случаи 112 в неделя.

Незабавно на местопроизшествието в с. Бачево, община Разлог, е бил изпратен полицейски екип.

В двора на частен имот са били открити жена без признаци на живот, както и мъж в безпомощно състояние, и двамата с видими наранявания.

Самоличността на починалата е установена – 76-годишната София Пндекова.

Мъжът – 76-годишният Иван, който има проблем със зрението, е транспортиран за оказване на медицинска помощ в болница.

На този етап от разследването е установено, че вечерта на 18.09.2026 г., в хода на възникнал конфликт, на съпрузите София и Иван били нанесени удари с дръжка от брадва в областта на главата и тялото.

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети и са приобщени веществени доказателства. Проведени са разпити на свидетели.

Въз основа на събраните и проверени по делото доказателства е налице обосновано предположение, че 72-годишният Атанас Комаров, брат на Иван, е извършител на деянието.

Наблюдаващият прокурор е изготвил искане до съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража", а Окръжният съд уважи искането.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на прокуратурата.