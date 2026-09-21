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16-годишната от обвинените в убийството на Георги Кузев с нов опит да излезе на свобода

Ваня Драганова

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Момичето с черната коса прави опит да излезе на свобода. Снимка: Никола Михайлов

Искала да учи, но може и в ареста, поряза я преди седмица Окръжният съд

16-годишното момиче от групата, обвинена в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, прави нов опит да излезе на свобода. На 14 септември т. г. Окръжният съд отказа да промени мярката й за неотклонение, тя обжалва и втората инстанция ще заседава по искането й в четвъртък.

За жестокото престъпление са задържани общо 8 непълнолетни – 2 момичета и 6 момчета. 17-годишна от компанията се представила на Георги Кузев за момиче на 15 в чат и си уговорила среща с него на тепето. Тя и приятелите й решили да го накажат като педофил и според прокуратурата пребили с ожесточение мъжа, ритали го, блъскали го, използвали главата му като пепелник. Той молел да спрат, но това само ги настървявало още повече. После се снимали с окървавения Георги, взели 30-те евро, които имал, зарязали го и отишли да си купят дюнери. Пребитият още бил в съзнание и започнал да слиза от хълма, срещнал мъж, който му помогнал, но след часове Георги издъхнал в болница от тежките травми.

Според защитата на двете момичета те не са участвали в побоя, но от прокуратурата са категорични, че и те са нанасяли удари. Преди седмица окръжните магистрати оставиха 16-годишната в ареста именно защото има данни тя да са е включила в нападението, а и заради опасността да извърши друго престъпление при по-лека мярка. Постановиха и да й бъдат създадени условия да учи в ареста, за да е гарантирано правото й на образование.

Момичето с черната коса прави опит да излезе на свобода. Снимка: Никола Михайлов

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