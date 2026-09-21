Звезди от българската и европейската сцена завладяват Русе на „Есенни театрални срещи"

Доходното здание в Русе отново ще се превърне в епицентър на сценичното изкуство за третото издание на Международния театрален фестивал „Есенни театрални срещи", който ще се проведе от 19 до 25 октомври. Културният форум се организира от сдружение „Кауза Пещера" и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе и Министерство на културата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Седемдневната фестивална програма предлага изключително богат жанров спектър, включващ комедии, драматични и психологически трилъри, моноспектакли и музикално-поетични пърформанси. Публиката ще има възможността да гледа 7 спектакъла. Сред тях са хитовата комедия „Куршуми над Бродуей" на Драматичен театър „Сава Огнянов" Русе, поставеният за първи път в България психологически трилър „Швейцария" на Театър 199, авторският моноспектакъл „Аз съм българче?!" на Видина Попов, награждаваната комедия „Арт" на Пловдивския театър, звездните комедии „Билет за Америка" и „Параноя под наем", както и вълнуващият моноспектакъл на Дарин Ангелов „Аз, която те обича". Международният акцент в програмата е гостуването на берлинския театър „Фолксбюне" със спектакъла „Относно Омара" с участието на Самуел Финци.

Освен театралните предложения, програмата включва ексклузивния концерт „Театрални вариации с Милен Кукошаров", създаден специално за фестивала, както и предпремиерната прожекция на документалния филм „Епохата L'Europeo" на режисьора Лъчезар Аврамов. В рамките на събитието ще се проведат 3 специални срещи с автограф и разговори с публиката, 2 съпътстващи събития – живописната изложба на Даниел Дянков и уъркшоп по творческо писане с драматурга Яна Борисова, както и тържествени връчвания на награди за цялостен принос на актьорите Кръстю Лафазанов и Самуел Финци по повод техните юбилеи.

Билети за събитията могат да бъдат закупени онлайн през платформата Entase, както и на касата на Драматичен театър „Сава Огнянов" – Русе (всеки делничен ден от 10 до 14 ч. и от 14:30 до 18 ч., тел. 082/ 830 168).

Пълната програма, подробности за представленията и актуални новини можете да откриете тук и на официалната Facebook страница на фестивала: „Есенни театрални срещи в Русе".