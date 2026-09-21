ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мицкоски говорил с Рубио в Ню Йорк. Опозицията: Ср...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23599817 www.24chasa.bg

Звезди от българската и европейската сцена завладяват Русе на „Есенни театрални срещи"

1156
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Доходното здание в Русе отново ще се превърне в епицентър на сценичното изкуство за третото издание на Международния театрален фестивал „Есенни театрални срещи", който ще се проведе от 19 до 25 октомври. Културният форум се организира от сдружение „Кауза Пещера" и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе и Министерство на културата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Седемдневната фестивална програма предлага изключително богат жанров спектър, включващ комедии, драматични и психологически трилъри, моноспектакли и музикално-поетични пърформанси. Публиката ще има възможността да гледа 7 спектакъла. Сред тях са хитовата комедия „Куршуми над Бродуей" на Драматичен театър „Сава Огнянов" Русе, поставеният за първи път в България психологически трилър „Швейцария" на Театър 199, авторският моноспектакъл „Аз съм българче?!" на Видина Попов, награждаваната комедия „Арт" на Пловдивския театър, звездните комедии „Билет за Америка" и „Параноя под наем", както и вълнуващият моноспектакъл на Дарин Ангелов „Аз, която те обича". Международният акцент в програмата е гостуването на берлинския театър „Фолксбюне" със спектакъла „Относно Омара" с участието на Самуел Финци.

Освен театралните предложения, програмата включва ексклузивния концерт „Театрални вариации с Милен Кукошаров", създаден специално за фестивала, както и предпремиерната прожекция на документалния филм „Епохата L'Europeo" на режисьора Лъчезар Аврамов. В рамките на събитието ще се проведат 3 специални срещи с автограф и разговори с публиката, 2 съпътстващи събития – живописната изложба на Даниел Дянков и уъркшоп по творческо писане с драматурга Яна Борисова, както и тържествени връчвания на награди за цялостен принос на актьорите Кръстю Лафазанов и Самуел Финци по повод техните юбилеи.

Билети за събитията могат да бъдат закупени онлайн през платформата Entase, както и на касата на Драматичен театър „Сава Огнянов" – Русе (всеки делничен ден от 10 до 14 ч. и от 14:30 до 18 ч., тел. 082/ 830 168).

Пълната програма, подробности за представленията и актуални новини можете да откриете тук и на официалната Facebook страница на фестивала: „Есенни театрални срещи в Русе".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция