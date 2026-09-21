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Ферма в пловдивско село се запали, загинаха пастир и част от животните в нея

24 часа Пловдив онлайн

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Димът от пожар

При друг пожар е загинала 70-годишна жена от село Драгомир

58-годишен пастир и животни загинаха при пожар във ферма в пловдивското село Костиево, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден малко преди 1 часа днес. Екип на пожарната веднага се е отзовал, но огнеборците не са успели да спасят човека. Нанесени са сериозни материални щети по селскостопанския имот.

70-годишна жена е починала също след възникнал пожар в село Драгомир. Към 7 часа в неделя постъпил сигнал за поява на пламъци в имота й в населеното място. След потушаването на пламъците в една от стаите е открито безжизненото тяло на обитателката.

И в двата случая разследването е предприето от служители на Районното в Труд, образувани са досъдебни производства.

Димът от пожар

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