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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23599939 www.24chasa.bg

Намериха порно с деца в компютър, телефони и флашка на 28-годишен

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Темида Снимка: Пиксабей

Под ръководството на Районна прокуратура – Перник се води досъдебно производство за извършено престъпление – държане чрез информационна система порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. 

В хода на полицейска операция, проведена от служители в дирекция „Киберпрестъпност" в ГД „Борба с организираната престъпност", са събрани данни, въз основа на които може да се направи обосновано предположение за извършителя на деянието - 28-годишния А.Г.

В периода от м. август 2025 г. до  18 септември 2026 г. в Перник А.Г. държал чрез информационна система порнографски материали по смисъла на Наказателния кодекс, за създаването на които са използвани лица от двата пола, изглеждащи като непълнолетни.

При извършените действие по разследването са иззети компютър, флаш памет и мобилни телефони.

При първоначалния преглед на устройствата са установени множество файлове, съдържащи сексуално насилие над деца, както и криптирано приложение за социална комуникация с акаунт, чрез който са поучавани и разпространявани файлове със сексуална експлоатация на лица от двата пола, изглеждащи като непълнолетни.

А.Г. е привлечен в качеството на обвиняем.

По искане на Районна прокуратура – Перник съдът му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража". Определението на съда подлежи на обжалване в законоустановения срок.

Темида Снимка: Пиксабей

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