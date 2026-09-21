До края на октомври ще приключи ремонтът на бул. „Трети март" в Монтана

До края на октомври ще приключи реконструкцията на бул. „Трети март" от бул. „Монтана" до ул. „Димитър Ерийски" – северния вход на Монтана. Това е най-мащабният проект на общината по инвестиционната програма на общините, като стойността му е близо 24,7 млн. евро.

Монтана е сред първите четири общини в страната по изпълнение на проекти по програмата, съобщи кметът Златко Живков. С реконструкцията се подобрява организацията на движение в района, като се изграждат три кръгови кръстовища в натоварената индустриална зона и се преасфалтират повечето от подходите към улиците, включени в централния булевард.

До края на октомври ще бъдат завършени и други значими обекти – основният ремонт на Младежкия дом и последният етап от изографисването на храм „Свети Дух".

Паралелно с това в Монтана продължават дейностите по поддръжката на градската среда. Кастрят се клони, мият се улици и се косят тревните площи. През последната седмица усилено е работено в „Младост ІІ", където са оформяни корони и са премахнати опасни дървета около веригата от входове на бл. 14.

Екипите на предприятие „Чистота" са работили в района на икономическия техникум, детска градина „Слънце", бул. „Хаджи Димитър", централната градска градина, парк „Монтанензиум", Слънчева градина, Центъра за работа с деца и ул. „Калето". Ежедневно се почистват езерото „Монтанензиум" и фонтанът на площад „Алеко Константинов".

Подменени са пейките пред бл. 44 на ул. „Патриарх Евтимий" и пред бл. 14 в „Младост ІІ". Направен е и преглед на състоянието на 12-те градски чешми. На три от тях ще бъде направен ремонт, съобщи Живков.

Завършени са аварийните ремонти на черквите в Благово и Сумер. Средствата за тях са осигурени от дарителска кампания на община Монтана.

На 26 септември ще бъде отбелязана 100-годишнината на читалището в село Липен. Преди честването е обновена и сградата на читалището. В същия ден в село Горно Церовене ще се проведе и фолклорният фестивал „Родило се, преродило".

Организатор на фестивала е най-старото читалище в общината, основано през 1896 г.