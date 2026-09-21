Ново огнище на шарка по овцете и козите в село Тянево

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) регистрира ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик е подал сигнал за болни животни и е оказал пълно съдействие на ветеринарите.

Около огнището са определени две зони, в които важат строги правила и засилен контрол:

- 5-километрова защитна зона: Обхваща селата Тянево и Дряново (общ. Симеоновград) и село Овчарово (общ. Харманли).

- 20-километрова надзорна зона: В нея влизат десетки населени места, включително град Симеоновград, град Харманли и редица села в общините Симеоновград, Харманли и Тополовград. Ограниченията засягат и съседната област Стара Загора, включително град Гълъбово и села в общините Гълъбово, Раднево и Опан.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС", както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ - Хасково реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.