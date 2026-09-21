Столична община: На хорото не му е мястото пред Народния театър

Тя предлага други подходящи места за инициативата

Столична община подкрепя провеждането на Неделното хоро в София, но площадът пред Народния театър е чувствително историческо и културно пространство, чиято настилка изисква особена грижа, а силното озвучаване по време на представления пречи на актьорите и публиката в залата. Затова позицията на общината от началото на мандата на кмета Васил Терзиев е последователна – инициативата да продължи на друго, подходящо място. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Хорото е кръг, в който хората се хващат за ръце. Нека не го превръщаме в повод да се пуснем един срещу друг", заяви заместник-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова по повод възобновения обществен спор за Неделното хоро пред Народния театър.

Организаторите системно подават заявления за периодично провеждане на инициативата на това място, а Столична община системно отказва тези искания и предлага други подходящи пространства. В кореспонденцията си с организаторите Общината изрично е заявявала подкрепата си за самата инициатива и е предлагала тя да достига до различни части на София – квартали, паркове и други подходящи места.

„Българският фолклор принадлежи на всички ни. Народният театър също. Няма нищо небългарско в това да искаш да гледаш представление, без то да бъде заглушавано отвън. И няма нищо срамно или „просташко" в това хора да се хванат за ръце и да играят българско хоро", посочи Дакова.

Пространството около Народния театър и Градската градина е сред чувствителните исторически и културни пространства на София, а настилката изисква особена грижа. Непосредствено до площада работи Народният театър и силното озвучаване по време на представления прониква в залата и пречи както на актьорите, така и на зрителите.

Въпреки отказите на Столична община Неделното хоро продължава да бъде организирано на същото място. При подадени сигнали Общинска полиция извършва проверки и налага санкции. От общината подчертават, че трайното решение не е в санкциите, а в намирането на подходящо пространство за инициативата.

„Готови сме да разговаряме с организаторите и да помогнем за намирането на подходящо място. Да пазим българската култура означава да пазим цялото ѝ богатство – фолклора, театъра, музиката, архитектурата и пространствата, които сме наследили. Нека хорото ни събира, а не да ни разделя", заяви Ирина Дакова.

Според заместник-кмета опитите темата да бъде превърната в политическо противопоставяне не помагат за решаването на конкретния проблем. Тя подчерта, че уважението към българския фолклор и уважението към Народния театър не си противоречат и София има достатъчно пространства, в които Неделното хоро може да продължи да събира хора.

По-рано днес актьорът Георги Златарев алармира, че в неделя вечер сватбарска музика и силен шум от външно събитие са заглушавали актьорите по време на представление в Народния театър „Иван Вазов".

Разказа, че през цялото представление от сцената са се чували „Бела роза", гръцки песни, хора и силен глас на водещ от микрофон.