Съдът остави в ареста мъжа, обвинен за пожара край село Димовци

Районният съд в Казанлък взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 38-годишния В. В., обвинен за пожара в село Димовци, община Гурково, който избухна на 11 септември т.г., съобщиха днес от съда. Обвинението срещу него е, че е запалил имущество със значителна стойност - гора, собственост на ТП "Държавно горско стопанство" н град Гурково с площ около 2100 декара и четири сгради в селото.

За мъжа "24 часа" научи, че е пастир в селото.

Съдът прие, че от събраните до този момент доказателства може да се направи обосновано предположение, че В. В. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. В мотивите си съдът изразява становище, че има реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Видно от справката му за съдимост, гой с обременено съдебно минало, осъждан е за подобно престъпление. Наложените му ефективни наказания не са му въздействали възпиращо и поправително.

Обвиняемият демонстрира склонност и упоритост към извършване на общоопасни престъпления, което, според съда, определя високата степен на обществена опасност на личността на 38-годишния мъж. Съдът обсъди факта, че в конкретния случай пожарът е засегнал огромна горска растителност в обем от около 2100 декара, собственост на ТП „Държавно горско стопанство" в Гурково и сгради, частно имущество в село Димовци. Наложило се е извеждане на населението и е било обявено частично бедствено положение.

За да вземе най-тежката мярка за неотклонение, съдът отчете и обхвата, продължителността и интензитета на пожара, конкретния риск за хора и имущество, действителните последици като показатели за изключително високата степен на обществена опасност на деянието.

Определението на Районен съд - Казанлък подлежи на обжалване и/или протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора в три дневен срок.

В случай на жалба делото ще гледа пред Окръжен съд – Стара Загора на 30.09.2026г. от 10:00 часа.