Пияни, двамата обвиняеми за смъртта на Мариян го пребили, кълцали с вилица и гореща маша и го запалили

Те са рецидивисти, след убийството избягали през Сърбия в Чехия, но бяха доведени в България и на 1 октомври съдът във Видин ще заседава по делото

В град Кула имаше подписка за изселване на семействата на Антон и Валентин, а месец по-късно фамилиите на двамата сами напуснаха градчето

Поне донякъде съдбата на Мариян Пасков от видинското градче Кула наподобява тази на стотици деца и младежи у нас. Майка създава ново семейство във Видин и се мести там.

Момчето е оставено в социален дом, малко по-късно семейство го приема за отглеждане,

докато навърши пълнолетие. Вземат като приемно семейство и по-малката му сестра, отглеждана в същия социален дом.

Павлинка Вътова и съпругът се грижат години наред за двамата, помагат им да преодолеят трудностите в училище. Семейството е наясно, че Мариян е освидетелстван с лека умствена изостаналост, но това само подтиква приемните родители да бъдат по-внимателни и грижовни с момчето. Мотивират го и да спортува, за да не се шляе с безделниците, кръстосващи улиците на Кула, забърквайки се в пакости и престъпления.

Като станал пълнолетен, Мариян си тръгнал сам, въпреки че приемните му родители настояли да остане, докато си стъпи на краката. Той

предпочел сам да се оправя, намирал си от време на време работа и заживял под наем

при своя познат от ромската махала Антон Илиев. Видинският окръжен съд ще заседава на 1 октомври.

Много пъти Вътова молела Мариян да се върне при тях и да не се забърква с хора, които могат да му създадат неприятности. Той отговарял, че не се страхува от новите си познати.

Мариян така отговарял и на биологичната си майка, която по това време го викала да отиде при нея във Видин.

"Знаех, че си намира случайна работа в Кула – да цепи дърва и други дребни дейности по къщите на хората - разказва майката Марина. – Оплаквал ми се е, че хазяинът му Антон често му иска пари за пиене и го тормози. Затова мислех, че във Видин може да намери постоянна работа и да се виждаме по-често."

Като наемател на една от стаите в къщата на Антон Мариян се запознава и с приятеля му Валентин. А в Кула всички знаят, че Антон Илиев и Валентин Каменов са се сблъсквали със закона многократно, за което свидетелстват и полицейските архиви.

Те двамата и техни приятели от ромската махала често предизвиквали скандали след пиянски запои, държали се арогантно и хулигански в центъра на града, където обичали да отсядат в някое от заведенията.

Започнали да се занимават и с наркотици, твърдят местните и според някои

двамата се опитвали да привлекат и Мариян за пласьор - той обаче отказвал

Антон Илиев е осъждан за обири и телесна повреда. Валентин е известен с многобройните си регистрации за кражби и хулигански прояви. Хазяинът на Мариян - 30-годишният Антон Илиев

Мариян често бил заплашван, но рядко споделял за проблемите си. Рецидивистите го рекетирали за пари, а той се страхувал да не го въвлекат в търговията с дрога.

За последно Пасков бил видян от хората в Кула на 1 март сутринта и оттогава следите му се губят. Той бил обявен за издирване на 5 март след искане на биологичната му майка. Чакала го да се видят във Видин, но той така и не отишъл. По това време вече е бил мъртъв след изключително жестоко убийство, както ще се разбере по-късно.

Година и половина след убийството на 20-годишния Мариян Пасков окръжната прокуратура във Видин приключи разследването. В съда преди седмици бе внесен обвинителен акт по делото за умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

Обвиняеми са 30-годишният Антон Илиев и 22-годишният Валентин Каменов от Кула.

Според обвинителния акт вечерта на 1 март м. г. Мариян, Антон и Валентин бил на сбирка в съседна къща до 4 ч на следващия ден. Всички пили алкохол. Към края на сбирката обвиняемите

упрекнали Мариян, че не е нацепил дърва за огрев,

и започнали да го бият със силни удари с ръце и крака в лицето и тялото. Побоят продължил и след като тримата се прибрали в имота на Антон Илиев. Там двамата сътрапезници на Мариян скачали върху него и го налагали с дървен прът, пробождали го с вилица и нагорещена маша.

Сутринта на 3 март обвиняемите изтрезнели и установили, че Мариян не реагира и няма пулс. Решили да изгорят тялото му и купили бензин. Изнесли го в двора и запалили огън. Неизгорените и разчленени части от тялото на мъртвия изхвърлили в незаконно сметище край махалата. 22-годишният Валентин Каменов

Междувременно в града се разчуло за изчезването на Пасков, след като бил обявен за издирване. На пристигналите в дома му полицаи обаче Антон заявил, че не знае къде е Мариян и излъгал, че не го виждал е от няколко дни.

Обвиняемите се усетили, че рано или късно полицията ще стигне до тях. Затова

побързали да напуснат Кула и отишли в София

Оттам през Калотина необезпокоявани влезли в Сърбия. В западната ни съседка намерили приятел, който ги качил на автобус за Чехия.

Веднага след като се разбира, че те са избягали през границата, е издадена европейска заповед с искане за ареста им. Двамата се добират до чешкия град Бенатки над Йезероу, където работел приятел на Антон, и се укриват в стаята му в местното общежитие.

На 13 март чешката полиция открива убежището им и ги арестува.

Докато тече издирването, в Кула тръгва подписка за изселване на семействата на двамата заподозрени. Месец по-късно заради настроенията на хората фамилиите на двамата сами напускат градчето. А с дарения от местните жители и Националната асоциация за приемна грижа на гроба на жестоко убития Мариян бе поставено паметна плоча.

През април двамата задържани в Чехия са предадени един по един

на българските власти, а съдът във Видин им налага постоянна мярка за неотклонение и ги оставя зад решетките до приключване на разследването. В хода на досъдебното производство бяха изготвени множество експертизи – съдебномедицински, ДНК, комплексни антропологични, дактилоскопна и физикохимична.

Според вещите лица причината за смъртта на Мариян Пасков са уврежданията по тялото и главата му, довели до закрита черепномозъчна травма. Делото е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост.

Съдът е насрочил делото за 1 октомври.