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Започна международният фестивал на военните оркестри във Велико Търново (Снимки)

Дима Максимова

[email protected]

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СНИМКА: Дима Максимова

Започна 19-ият международен фестивал на военните оркестри във Велико Търново. Той е част от честванията за Независимостта на България. Велико Търново е градът, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция.

Във фестивала се включват Гвардейският представителен оркестър, Оркестърът на сухопътните войски, Фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет "Васил Левски" и Втора Тунджанска механизирана бригада, част от оркестъра на Първа пехотна дивизия от "Форт Райли" в Канзас, САЩ, Представителният турски военно-исторически оркестър "Бурса Мехтер Такими".

По време на откриването на фестивала военните оркестри представиха общи изпълнения пред Музикално-драматичния театър във Велико Търново.

На празничния 22-ри септември 5-те формации ще водят шествието от крепостта "Царевец" до паметника "Майка България", а по обяд ще изнесат в центъра на града свои шоу спектакли за Деня на независимостта.

В рамките на фестивала бе връчена почетната статуетка на името на маестро Николай Косев и Валери Вълев, покойните учредители на фондация "Международен фестивал на военните оркестри". Фестивалът се организира от едноименната фондация, Община Велико Търново и Национален военен университет "В. Левски".

СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова

СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова

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