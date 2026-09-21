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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23600930 www.24chasa.bg

Обявиха бедствено положение за района на пропадналия път в Аспарухово

Надежда Алексиева

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То е в сила от 17:00 часа днес за срок от 7 дни заради продължаващото свличане на земни маси

Община Варна обяви бедствено положение за района на пропадналия път в кв. „Аспарухово". Заповедта на кмета Благомир Коцев е в сила от 17:00 часа днес и обхваща поземлените имоти в местност „Вилите", където е констатирано свличане на земни маси.

Причината за обявяването на бедственото положение е значителното водонасищане на терена, наблюдаваните деформации, очакваните валежи и данните за продължаващо движение на земни маси. Според общината това създава риск за живота и здравето на гражданите, както и за тяхното имущество.

За защита на жителите в засегнатия район се въвежда в действие Общинският план за защита при бедствия.

Разпоредено е да бъдат мобилизирани всички налични звена, органи и ресурси за овладяване на кризисната ситуация, отстраняване на щетите и оказване на съдействие на населението.

Ще бъдат извършени огледи и оценка на нанесените щети. Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия трябва да се събере за анализ и оценка на ситуацията.

Бедственото положение е обявено за срок от 7 дни.

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