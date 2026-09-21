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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23600938 www.24chasa.bg

Министерството на иновациите актуализира методиката за удостоверяване на машините за гласуване

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Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) публикува за обществено обсъждане проект на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация. Това съобщиха от пресцентъра на МИДТ. 

Документът е изготвен съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.

МИДТ актуализира Mетодиката за удостоверяване с фокус върху прозрачността, яснотата и ефективността. Промените отразяват последните изменения в Изборния кодекс, свързани с изцяло машинното гласуване и отчитане на резултатите чрез отпечатване на протокола от ТУМГ. Направените изменения са свързани и с предвидения ремонт на технически устройства за машинно гласуване в обявената от Централната избирателна комисия обществена поръчка.

С проекта на Методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване можете да се запознаете тук и тук.

До 27.09.2026 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Методиката в деловодството на министерството или на e-mail: [email protected]

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