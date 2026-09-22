Край на изпреварването от тежки камиони – забраняват им го навсякъде

Гумите ще се гледат внимателно на пътя и колата ще се спира от движение при повреди

На най-тежките камиони по пътищата - тези над 12 тона, им се забранява да изпреварват и изобщо да се движат в лявата лента по всички пътища в страната, в които има две ленти за движение в една посока. Това поискаха в свой проект за промяна на Закона за движението по пътищата група депутати от “Прогресивна България”, които са внесли в петък документа в деловодството на парламента.

Забраната на практика се затяга, защото предходният парламент промени миналата година закона и забрани на всички превозни средства над 3,5 тона или над 7 метра дълги да навлизат в най-лявата лента по магистрали или скоростни пътища, които имат три и повече ленти за движение в една посока. Те

могат да се движат само в най-дясната и в съседната на нея лента

– движението им по другите е забранено, включително и при изпреварване.

Сега забраната става повсеместна, макар и само за най-тежките камиони, защото на практика обхваща почти всички пътища в страната. По онези с една лента за движение в посока, така или иначе, в повечето случаи изпреварването, което налага навлизане в насрещното, е забранено.

Специално за нарушаване на новата забрана се въвеждат наказания – 500 евро глоба за водача и отнемане на книжката за три месеца. А при повторно нарушение – 2000 евро глоба и 6 месеца без книжка.

Проектът съдържа множество уточнения по съществуващия Закон за движението по пътищата или изяснява неясноти по текстовете му. Например изтичането на валидна “Гражданска отговорност” сега се третира с един общ текст, че може да служи като основание за снемане на колата от регистрация. Хората на Радев обаче уточняват, че това

вече ще се прави автоматично, когато минат два месеца

от изтичането на застраховката.

Въвеждат се и нови глоби. Например водачите на електрически тротинетки миналата година бяха задължени да сключат задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, за да ги карат по улиците. Сега се въвежда задължение не просто да имат такава полица, а и да я носят със себе си за проверка. Който не я носи,

трябва да плати 20 евро глоба

При двулентови пътища забрана за изпреварване може да се въведе и с колчета, както бе направено през Кресненското дефиле. СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Затяга се и режимът за превозните средства по отношение на гумите. И сега в закона има глоби за неподходящи или повредени гуми, но сега се предвижда и временно спиране от движение на колата при точно разписани повреди: ако са с различен размер на една и съща ос, ако има срязване, при което се вижда кордата, ако дълбочината на протектора е слязла под 1,6 мм, ако гумата се трие в други елементи от колата и още ред условия. Спирането от движение е до отстраняването на повредата.

А специално за товарните камиони е предвидено

спиране от движение за 3 месеца, ако натоварването на ос е по-голямо

от записаното в свидетелството на колата или ако масата на целия товар е над предвиденото.

Мотивите за забрана товарните коли да се движат в най-лявата лента са заради множеството тежки инциденти, които станаха с товарни коли това лято. През август на “Тракия” и “Струма”

се случиха фатални катастрофи точно в такива ситуации

На “Тракия” товарна кола започна да изпреварва на магистрала, водачът изпусна управлението и камионът се вряза в мантинелата, която се счупи и той се озова в насрещното. Там направи челен сблъсък с лека кола, при който загинаха две деца и бащата на едното от тях.

В случая депутатите се позовават на специално изследване на Комисията по транспорт на Европейския парламент, което посочва изпреварването от страна на товарни превозни средства като

основна причина за натрупването на колони от коли зад маневриращите,

особено по двулентови пътища.

Според цитираното изследване не точно изпреварването, а по-скоро маневрата на тежкото превозно средство от една лента в друга е причина за пътнотранспортни произшествия. Защото поради масата си и ограничението за скоростта една такава маневра изисква по-дълго време, което кара движещите се отзад автомобили да намаляват скоростта.

Подобни забрани според цитираното изследване има във Великобритания, Нидерландия, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия и Италия. Тежките катастрофи подновиха споровете за качеството на мантинелите и дори за смяната на вида им.

Моделите обаче не са еднакви – някъде ограничението е постоянно, но на други места е по часове, а някъде се активира само при интензивен трафик.

У нас в момента за забраната коли над определен тонаж да изпреварват останалите има специална комбинация от знаци – информационната табела Д1, която указва броя на лентите за движение в една посока, и забранителният В25, поставен върху изображението на най-лявата лента. Например по “Тракия” такива знаци има почти на целия участък между изхода от София и Ихтиман. Въпреки това обаче често нервите на водачите на камиони, и то от най-тежките, не издържат и започват да изпреварват.