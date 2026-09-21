След близо 7 г. мъж плати откраднат в Пловдив мерцедес и се размина с глоба

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Престъплението е извършено в края на януари 2020-а

Близо 7 г., след като открадна мерцедес в Пловдив, мъж плати стойността на колата от 3480 евро на собственика й и това му даде възможност да сключи споразумение с прокуратурата. Престъплението е извършено на 28 януари 2020 г., извършителят е заловен доста по-късно, а делото срещу него е стартирало през 2024 г.

След възстановяването на щетите той договорил да бъде освободен от наказателна отговорност и глобен с 200 евро. Ще трябва да покрие и разноските по делото от около 180 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.