Вечният кандидат Бойко Атанасов се предложи и за ВСС

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Вечният кандидат Бойко Атанасов се е кандидатира и за ВСС. Той ще се бори за едното място, което има следствието в кадровия орган.

През последните години той се е кандидатирал за почти всички всички конкурси в съдебната система, включително делегиран прокурор, шеф на Софийска градска прокуратура и за ВСС в предишни години.

Двама са кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет (ВСС). Имената са публикувани на сайта на ВСС.

Петко Петков – следовател в Национална следствена служба, и Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, са кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на следователите.

Предложенията на магистратите са публикувани на сайта на ВСС в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от следователите". Очаква се Прокурорската колегия на ВСС да се произнесе по допустимостта на предложенията.