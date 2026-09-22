ГЕРБ поиска книжка за каране на тротинетка

Който иска да кара електрическа тротинетка, трябва да има свидетелство за управление на превозни средства най-малко за категория АМ, т.е. мотопед. Това са поискали група депутати от ГЕРБ, вкарвайки в деловодството на парламента свой проект за промяна на Закона за движението по пътищата в един и същ ден с ПБ и дори в един и същ час.

Промяната е само една - за индивидуално електрическо превозно средство да се изисква книжка най-малко за категория АМ, в противен случай лицето да се глобява със 150 евро при първо нарушение и с 500 евро при повторно. Притежаването на книжка за лека кола, както и за каквото и да е друго моторно превозно средство обаче освобождава онзи, който кара тротинетка, да ходи на курс.

Това е най-ниската категория свидетелства, за които долната възрастова граница е 16 години. Но се изисква шофьорски курс с теория и кормуване на такова пътно средство плюс курс за оказване на първа помощ.

Мотивите на депутатите са главно два. Единият е, че е недопустимо на пътното платно да има участници в движението, които не са запознати с изискванията на Закона за движението по пътищата.

Другият е, че по техни сведения за последната година и половина в страната са пострадали 498 лица, които са карали или са били блъснати от тротинетка, като две трети от тях са под 17-годишна възраст.

Последните промени на закона миналата година въведоха редица задължения за каращите електрически тротинетки - да носят защитна каска, ограничения на скоростта и минимална възраст. Те имат ограничение и да карат само по велоалеи, но само там, където ги има, и така негласно им е разрешено да слизат и на пътното платно. Имаше само дебати дали да не им се искат и свидетелства за правоуправление, но това в крайна сметка не бе прието.