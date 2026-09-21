С 3000 подписа отгоре и няколко минути Кирил Вълчев изпревари Гюров и Кандев (Обзор)

Кандидат-вицето на президента Илияна Йотова сам регистрира двойката за вота - тя е в САЩ за Общото събрание на ООН

“Възраждане” кри кандидата си до последния момент, но Петър Волгин си долетя извънредно от Брюксел

С няколко минути и 3000 подписа отгоре дуото Илияна Йотова - Кирил Вълчев изпревари тандема Андрей Гюров - Георги Кандев на входа на президентската кампания. Последният срок за регистрация на кандидатите за “Дондуков” 2 изтича в 17 часа на 22 септември, а самата кампания стартира в петък.

Случайно или не, инициативните комитети на двете двойки трябваше едновременно да подадат имената в ЦИК за участие в изборите на 25 октомври - в неделя и двата пресцентъра с 15 минути разлика поканиха медиите в 11 часа в понеделник.

Може би за да не се получи неловка ситуация, Кирил Вълчев и хората му дойдоха няколко минути преди уречения час, но без президента Илияна Йотова, която пътуваше към Ню Йорк за 81-ата сесия на Общото събрание на ООН. Пред медиите Вълчев цитира Манифеста за обявяване на Независимостта на България, че

българският народ и държавният му глава се водят от общи мисли и от едно желание

Ние ще се водим от още три неща от манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък, каза Вълчев. Той дойде с трима от съпредседателите на инициативния комитет - проф. Христо Пимпирев, лидера на БСП Крум Зарков и депутатката от “Прогресивна България” Емине Гюлестан. И внесоха 9000 подписа - с 6500 над изискуемите по закон 2500.

Докато Кирил Вълчев говореше пред медиите, местата пред членовете на ЦИК заеха Андрей Гюров и Георги Кандев. Те бяха довели съпредседателя на комитета им Константин Вълков и бившия депутат от “Продължаваме промяната” Васил Стефанов, който донесе папката с подписите - 6000 на брой.

Преди да стигнат до ЦИК,

Андрей Гюров попадна на недоброжелател в подлеза на Ларгото,

а Кандев радушно се здрависа с полицаите пред парламента (където се помещава и ЦИК).

Очакваме директна кампания, близка до българските граждани. Приоритетите ни са да осигурим силен глас, независим президент, на когото могат да разчитат. Българските граждани имат силата и гласа да променят развитието на страната. Влизаме в тази кампания с една-единствена цел - победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани, каза Гюров. Андрей Гюров и Георги Кандев изчакаха реда си след Кирил Вълчев. Снимка: Юлиян Савчев

С тяхната регистрация документи са подали 21 от общо 32 партии, коалиции и комитети, заявили желание за участие в изборите. Процедурата е следната: първо формациите подават документи в ЦИК, а след като получат одобрение, могат да внесат и имената на кандидатите си.

До последно в тайна запазиха името на кандидата си от “Възраждане”, които са и единствената парламентарна партия, която ще участва в президентските избори пряко. ПП и ДБ са част от инициативния комитет на Гюров и Кандев. ДПС се регистрираха като партия, както правят винаги, но не са дали знак, че реално ще издигнат кандидат. ГЕРБ пък въобще не се регистрира.

Около “Възраждане” обаче бе най-голямата енигма. В понеделник се завъртя информация, че кандидатите ще са икономистът Виктор Папазов, който прекара малко време като депутат от партията, и Нешка Робева. Източници на “24 часа” обаче отрекоха. Като вероятно име се завъртя и това на бившия радиоводещ и настоящ евродепутат Петър Волгин. В понеделник той се прибра извънредно от Брюксел, но не стана ясно дали за да е кандидат.

В последния ден ще се регистрират и Иван Христанов и Стоянка Черкезова. На 23 септември пък ЦИК ще изтегли жребия за номерата в бюлетината.