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Велислава Петровa: Наша задача е да превръщаме партньорството със САЩ в резултати

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СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите, в рамките на посещението си в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи. 

„България и Съединените щати са съюзници и стратегически партньори. Нашата задача е да превръщаме това партньорство в конкретни резултати за сигурността, икономиката и устойчивостта на двете страни", заяви министър Петрова. 

СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

В центъра на разговора бяха стратегическото партньорство между България и Съединените щати, сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и възможностите за по-активен политически и икономически диалог. 

СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Министър Петрова подчерта значението на устойчивата подкрепа в Конгреса за развитието на двустранните отношения и благодари на конгресмен Уилсън за дългогодишната му ангажираност към България.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

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