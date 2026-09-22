Дават 102 хиляди евро, за да учат депутатите английски, френски и немски за работа с институциите на ЕС

Поръчката е за 4-годишен мандат, искат и да се спазват ваканциите

102 хиляди евро без ДДС е заделило Народното събрание, за да организира езикови курсове за депутати и служители. Сумата е заложена за периода до 2029 г., когато би трябвало да изтече мандатът на 52-ия парламент, ако е пълен.

В параметрите на пуснатата обществена поръчка е предвидено обучение по английски, немски и френски език - и за трите от ниво А1 до С1, но и специализирани курсове за работа с институциите на Европейския съюз на съответния език. А за английския се изисква и ниво като за юристи.

Организирането на езикови курсове в парламента се прави редовно, за да се подобрят знанията и на депутатите, и на служителите. Практиката сочи обаче, че в последните мандати интересът към подобно обучение е основно от служители, а по-малко от самите народни представители. Те пътуват често в чужбина като част от делегациите на НС в различни европейски институции, както и за интерпарламентарни срещи.

Курсовете сега трябва да са от по 150 часа, а групите на “учениците” да са от 5 до 9 човека. Изрично е уточнено, че графикът на часовете трябва да е съобразен и с трите депутатски ваканции - за Коледа, за Великден и през август. Ще има начален тест, който ще определи нивото на всеки от желаещите да се усъвършенстват.

