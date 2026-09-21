Андрей Гюров във Велико Търново: Дилемата независима България или силна Европа е фалшива

Ние всеки ден трябва да отстояваме независимостта, която сме постигнали преди 118 г. на висока цена - с много смелост, дипломация и поемане на рискове. И днес трябва да сме достойни за тези дела, не само да гледаме назад какво сме наследили, а какво всъщност искаме да изградим като бъдеще и като държава. Това каза на среща със симпатизанти в историческото читалище "Надежда" във Велико Търново кандидат-президентът Андрей Гюров в навечерието на Деня на независимостта.

Предложението на двойката Гюров - Кандев е да работят за силна държава и независима президентска институция, която работи в полза на българските граждани и се бори за това те да бъдат сигурни, стабилни и независими в собствената си държава.

Според Гюров дилемата между независима България и силна Европа е фалшива дилема. "Всъщност силна Европа е най-добрият инструмент за България, за да може да опази постигнатото в последните години", подчерта той.

Не влизаме в кални битки, каза Гюров по повод хейта, започнал още преди официалния старт на кампанията. Кандидат-президентската двойка даде заявка за чиста, директна кампания, която е близко до българските граждани и говори за това каква визия имат за страната.

Ние влизаме в тази кампания с една много ясна цел и тя е победа на президентските избори, победа не за нас, а за българските граждани, заявиха Андрей Гюров и Георги Кандев.

Утре те ще се включат в събитията за отбелязване Деня на независимостта в старата столица.