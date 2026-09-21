Въпроси за Фройд и Възраждането в теста по литература след 10-и клас (Обзор)

Изпитът от тази година ще е интегрален - с теми по история и философия

- Стимулират аналитичното и развитието на практически умения

Българското възраждане (XVII - XIX в.), България от Освобождението до края на Втората световна война, светът от Първата световна война до 1945 г. и България след Втората световна до 1989 г. Това са темите от учебното съдържание по история, които ще бъдат включени в националното външно оценяване по български език и литература в края на тази учебна година.

Министерството на образованието и науката публикува моделите на изпитите в 4-и, 7-и и 10-и клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи.

Още през юли министерството обяви, че националното външно оценяване по български език и литература в 10-и клас през учебната 2026-2027 година ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия.

Тестът по български и литература в 10-и клас ще съдържа 22 задачи, от които 18 с избираем и със свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература, и 4 задачи с избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия.

За да имат учениците достатъчно време за осмисляне на условията на задачите,

времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути

Така продължителността се изравнява с теста по математика след 10-и клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки.

Задачите по история и цивилизации ще са от общообразователната подготовка по предмета в програмите за 8-и, 9-и и 10-и клас.

В теста по литература в частта му от историята учениците ще трябва да описват основни политически възгледи и модели на управление. Ще прилагат хронологични или пространствени ориентири при обяснение на териториални или обществени промени. Ще се оценява как 10-класниците подбират и използват основни понятия при описание и

анализ на исторически събития и процеси

10-класниците ще трябва да покажат, че умеят да откриват причини и последици. Ще обясняват традициите на различните култури. Ще се оценява също дали умеят да извличат и интерпретират информация от писмени документи, карти, изображения, схеми и диаграми. Трябва да разграничават исторически факти от интерпретацията за тях.

Сред примерните задачи в теста е например: Кое произведение представя живота на българите в последните години на Възраждането “Тютюн” на Димитър Димов, “Под игото” на Иван Вазов, “Септември” на Гео Милев или “Гераците” на Елин Пелин.

Друга подобна задача:

Запишете в листа за отговори едно от предложените словосъчетания, така че твърдението да стане вярно: националното самосъзнание; религиозното противопоставяне; политическата активност.

Основната цел на Паисий Хилендарски е да събуди... на българите.

Задачите по философия също ще са от програмата на първия гимназиален етап. Сред предложените въпроси е например: Запишете трите елемента на човешката психика според психоаналитичната теория на Фройд.

“Новият формат на изпита по български език и литература е поредна стъпка в процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Целта е да се насърчава формирането на

широка основа от знания и умения,

като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното и критическото мислене и развитието на практически умения”, обясниха от МОН.

Това е много близо до задачите от PISA, коментира Нели Рашева, учителка по литература в столичното 51-о училище. Според нея обаче примерната задача за Фройд би затруднила учениците, но с упражнения щели все пак да я решат.

Тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология, химия, физика и география. И през следващата този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, което е с две по-малко от миналата година. Тези, които ще са изцяло от областта на математиката, ще са 10.

За седмокласниците изпитите остават непроменени - само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. При тазгодишните формати за четвъртокласниците също няма промяна спрямо тези от миналата година.