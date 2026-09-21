Хора с увреждания протестираха в София за достъпна среда

Под мотото „Празнуваме независимост. Живеем в блокада" се проведе пореден протест на хора с увреждания пред Столичната община. Основната цел е да дадат гласност на трудностите, които срещат в ежедневието си, и да привлекат вниманието на институциите, пише БНТ.

Едно от предизвикателствата за хората с увреждания се оказват подлезите. На пръв поглед наклонът тук изглежда нормален, но за тях той е прекалено стръмен и тяхната количка често се хлъзга надолу.

Елена Дамянова е майка на дете със спинална мускулна атрофия.

„По тази рампа ми е невъзможно да го избутам, защото той вече е голям, тежък. Ако трябва да го кача на по-висок бордюр, понякога аз самата – първо, че не мога, второ, ми се е случвало на косъм да го обърна. Това е доста опасно и застрашаващо неговото здраве и безопасност", посочва тя.

Конкретни искания за по-достъпна градска среда представиха протестиращите пред Столичната община, сред които достъпни тротоари, транспорт и обществени сгради.

„В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка – в Европейска София нито едно такси. Транспортът е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно", казва Мариана Харизанова.

"По Закона за хората с увреждания трябва да има задължително обществен съвет. Там трябва да се решават този тип проблеми, които са свързани с хората с увреждания", посочва Филип Димитров.

От Столична община изпратиха писмена позиция. Ето какво гласи тя:



Столична община разбира и споделя настояването на хората с увреждания София да бъде град, в който всеки да може да се придвижва свободно, безопасно и независимо. Достъпната среда започва с подходяща инфраструктура, но не се изчерпва с нея. Достъпността означава човек да може да стигне до лекар, работа, училище, социална услуга навреме и достойно. Затова приемаме темата - не като отделен инфраструктурен проблем, а като въпрос за качеството на живот и правото на самостоятелност.

За нас тези проблеми не бива да бъдат премълчавани, а решавани заедно с хората, които са пряко засегнати от тях.

Една от първите стъпки в тази посока е предложението за създаване на Обществен съвет по достъпна среда и универсален дизайн, в който наред с различните направления на Столична община да участват и организациите на хората с увреждания. Защото решенията за достъпността трябва да се вземат заедно с хората, а не вместо тях.

През последните три години Столична община инвестира в достъпността на градската среда. Изградили сме нови асансьори в 12 училища и общински сгради. В следващия бюджет е предвиден още по-голям ресурс за изграждане на рампи и асансьори. От 2024 г. до сега са обновени над 400 хил. кв. м тротоари. Само от началото на 2026 г. до август са изградени нови и реконструирани над 32 хил. м тротоарни настилки и предстои възлагане на нови обекти. При обновяването се изграждат понижения на бордюрите при кръстовищата, поставят се тактилни ивици и нови светофарни уредби, със сигнализация за хората с увреждания. За дългосрочни инвестиции в нови тротоари Столична община предвижда финансиране в размер на 40 млн евро.

Специализираният транспорт има регистрирани около 22 000 потребители, а наличният автомобилен ресурс е ограничен. В момента специализираният транспорт не е делегирана държавна дейност и се финансира единствено от бюджета на Столична община. Това ограничава възможностите за разширяването в мащаба, от който София има нужда. Затова ще настояваме въпросът да бъде поставен на национално ниво. Правото на придвижване не може да зависи единствено от финансовите възможности на една община.

Целта ни е София да бъде град, в който достъпността постепенно престава да бъде изключение и се превръща в стандарт. Това изисква време, ресурс и координация между различни институции, но преди всичко постоянство и участие на самите хора с увреждания в решенията, които ги засягат.