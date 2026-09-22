Приспадат от данъците, ако децата ходят на частни уроци

По този начин ще се изсветли и пазарът на черно, който стига около 250 млн. евро годишно

Идеята е децата да се поощряват за спорт и култура, но и в семейния бюджет да остават повече пари

Майчинството през втората година може да стане 460 евро

Пенсиите се вдигнат от 1 юли

По-високи семейни помощи, пенсии, заплати, но и осигуровки ще има в новия бюджет за 2027 г. Министерството на финансите обаче все още изчислява какви суми да бъдат те, за да падне дефицитът до 3% вместо заложените във финансовата рамка 3,8% от БВП.

Първата добра новина е, че след години на замръзване най-накрая ще бъдат вдигнати помощите за деца. Правителството подготвя

“Семеен пакет училище”

В него ще влезе и нова помощ - данъчни облекчения, ако детето ходи на спорт и танци, изкуства и творчество, наука и технологии или езици и хуманитарни дисциплини. За целта ще е нужна платена фактура, която да доказва, че детето посещава извънкласните занимания. Процедурата ще е максимално облекчена. Дотук е ясно, че няма да има подоходен критерий, а помощта ще важи и за деца в предучилищна възраст.

Пазарът на черно на частните уроци достига около 250 млн. евро годишно.

60% от родителите плащат за частни уроци,

изкуства, култура и спорт. За танци и рисуване таксите варират от 50 до 180 евро за четири занимания.

Груповите уроци по български и литература след 7-и клас могат да стигнат 1500 евро за годината. Ако детето е по-малко, цената е по-ниска, защото няма да има външно оценяване.

Ако искаме детето да учи езици, се отделят 20 евро за малките до 1400 евро на месец според възрастта, интензитета и колко е голяма групата. За спорт цените са около 50 евро месечно.

Това ще допълни досегашните данъчни облекчения за деца. Те се ползват от около 850 хил. родители за 1,2 млн. деца. Ще се търси начин те също да се повишат. Сега облекчението за едно дете е 306,78 евро, за две е 613,55 евро и за три са 920,33 евро. За дете с увреждане е 613,55 евро.

По-високи ще са и детските, които се отпускат за 500 - 600 хил.

деца. Техният размер варира спрямо броя и доходите и е от 25,56 до 84,36 евро. А за децата с увреждания - от 178,95 до 475,50 евро.

Търси се вариант и за повече пари за помощите, които се дават на 208 хил. деца от първи до четвърти клас, както и на 50 хил. осмокласници. Сега те получават по 153,39 евро. Правителството прие те да не се спират за цяла година при 5 отсъствия на месец.

Майчинството през втората година също ще се вдигне. В момента то е 398,80 евро. “Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близък до чистия размер, който получава една жена, която се осигурява на минимална работна заплата”, каза социалната министърка Наталия Ефремова пред Нова тв.

Това означава, че то ще е около 460 евро. Предвижда се по-висок стимул, ако майките се върнат по-рано на работа. Сега е 50%, а идеята е да стане 75%.

Със сигурност

ще се вдигне и еднократната помощ при раждане

Идеята е да е поне 50%. Сега за първо дете се дават 191,73 €евро, за второ - 460,16 €евро, за трето е 230,08 €евро. За четвърто и всяко следващо дете е 153,39 евро.

Минималната заплата ще бъде по-голяма от сегашната - 620,20 евро. Правителството ще избере праг от тази сума до 672,80 евро. Поправките за новата формула вече минаха на първо четене в парламента. По замразената формула минималната заплата трябваше да стигне 692 евро. Преди седмици министърът на финансите Гълъб Донев изпрати указания до министерствата, според които те трябва да разпишат бюджетите си при 660 евро минимална заплата от 1 януари 2027 г. Гълъб Донев

От 1 юли 2027 г. пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило. Все още не е ясен прогнозният процент, който ще залегне в бюджета. €Този път

ще има и увеличение на тавана на пенсиите, който е замръзнал на 1738,40 евро от октомври 2022-а

Заедно с това обаче ще се вдигне отново и максималният осигурителен доход. От август над 310 хил. души плащат осигуровки на 2300 евро. Според средносрочната прогноза той трябва да стане 2400 евро от 1 януари. От тази дата служителите в администрацията ще плащат и осигуровките си като останалите - 60:40. Все още никой не е коментирал дали отново ще има вдигане на минималните осигурителни прагове, но се работи и по разчети те да се вдигнат със същия процент като минималната заплата.

Синдикатите пък искат да се вдигнат и обезщетенията за безработица, като най-ниското е 9,21 евро, а максималното 54,78 евро.

Няма област, която да няма корекции, да няма промяна в параметрите, обясни преди дни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.

Изненадващо средната пенсия намаля през август

Над 8,8 млрд. евро са разходите за пенсии към август 2026 г. Това е с 9,7% повече спрямо същия период на миналата година. Приходите пък са 5,488 млрд. евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Пенсионерите у нас са 2 067 988 души. СНИМКИ: “24 ЧАСА”

Броят на пенсионерите през август е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 (0,5%) души в сравнение с август 2025 г.

Средната пенсия през август обаче изненадващо намалява и е 557,60 евро. През юли тя е била с над 3 евро по-висока - 560,13 евро.

Как се движи средната пенсия през тази година:

Януари: 519,15 евро

Февруари: 518,09 евро

Март: 517,36 евро

Април: 549,51 евро

Май: 519,09 евро

Юни: 517,08 евро

Юли: 560,13 евро

Август: 557,60 евро

През април средната пенсия бе по-висока, защото в нея бе включен и великденският бонус. Освен това от 1 април НОИ прави служебно преизчисление на пенсиите.

От 1 юли всяка година пък пенсиите се вдигат по швейцарското правило - това вдигна рязко средната пенсия през този месец. Пак от 1 юли обаче влезе в сила новото правило, че във формулата за новите пенсионери вече не се включва ковид бонусът от 30,68 евро (старите 60 лв.), което също се отразява на сумите на новите пенсионери. Вероятно през август са се пенсионирали повече хора с по-нисък осигурителен доход.

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към август 2026 г. пък е общо 9,912 млрд. евро.