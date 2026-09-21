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Българи с два медала от европейското за ватмани (Снимки)

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Рая Златарева и Михаил Антониев с отлично представяне при дебюта на България в престижното европейско състезание

България спечели два бронзови медала в първото си участие в европейското първенство за ватмани TRAM-EM, което тази година се проведе във Варшава. Рая Златарева и Михаил Антониев представиха София сред най-добрите ватмани в Европа, съобщиха от пресцентъра на Столична община. 

В отборното състезание, в конкуренция с 25 финалисти от целия континент, българският тим завоюва третото място и бронзовия медал. Малко след това Михаил Антониев спечели бронзово отличие и в индивидуалните дисциплини при мъжете. Рая Златарева завърши шеста във финалното класиране. 

И двамата са част от екипа на „Столичен електротранспорт" ЕАД вече седем години. Михаил е инженер по електротехника и има силен интерес към градския транспорт, а в свободното си време обича природата, фотографията и техническите проекти. Рая съчетава отлична техническа подготовка и спокойствие под напрежение с творчески занимания, сред които рисуване и ръчни изработки. 

TRAM-EM събира ватмани от европейски градове, които демонстрират професионалните си умения в поредица от изпитания, изискващи прецизност, концентрация, бързина и работа в екип. За българския тим това беше дебют в състезанието, който завърши с две престижни отличия. 

Трамвайният транспорт е част от историята на София повече от 125 години – първият трамвай в града тръгва на 14 януари 1901 г. Днес трамвайната мрежа е с дължина около 280 километра и е важна част от обществения транспорт на столицата. 

Столична община поздравява Рая Златарева и Михаил Антониев за силното представяне.  

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