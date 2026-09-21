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Глобиха като неправоспособен пловдивчанин с книжка от 2 дни, не фигурирала още в регистрите

Ваня Драганова

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Шофьорска книжка Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Още не му била връчена, но не е санкциониран, че не носи свидетелството за управление

Пловдивчанин с книжка за мотоциклет от 2 дни беше глобен като неправоспособен водач със 153 евро. На 1 април т. г. той положил успешно изпита за тази категория и свидетелството за управление било издадено на 6-и същия месец.  Било му връчено на 14 април, но още на 8-и той подкарал мотоциклета си "Ямаха", бил спрян за проверка на бул. "Свобода" и санкциониран, защото информацията за книжката не излизала на таблетите на полицаите.

Водачът обжалвал и глобата вече е отменена, защото според съдебния състав книжката е била валидна и не е вярно твърдението на Пътна полиция, че документът влиза в сила в деня на неговото връчване - в случая на 14 април. "Отделен въпрос е дали в процесния случай не е било налице извършено друго
нарушение, а именно водачът да не е носил своето свидетелство за управление. Това обаче остава в сферата на хипотезите, а и не е предмет на настоящото производство", е записано в решението на съда.

То не е окончателно и може да бъде оспорено пред административните магистрати. 

Шофьорска книжка

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