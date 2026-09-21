Илияна Йотова блокирана на летището в Бостън - срязан оптичен кабел спря полетите

Президентът Илияна Йотова се оказа блокирана на летището в Бостън, след като полетите по част от източното крайбрежие на САЩ бяха спрени заради голяма авария след прерязан оптичен кабел. Засегнати са летищата в Ню Йорк, Бостън и Филаделфия.

Президентът е на път за Ню Йорк за участие в 81-ата сесия на Общото събрание на ООН. Тя пътува с граждански полет от Франкфурт. Полетът е бил за Ню Йорк, но самолетът е отклонен за Бостън.

Не е ясно колко е закъснението на полета, но президентът може да не успее за първата среща от програмата в ООН, изразих опасения от екипа й.

Още в първия ден от посещението си, Йотова трябваше да участва в срещата на високо равнище „Партньори за мултилатерализъм – международно право, мир и просперитет". Форумът ще бъде съпредседателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения Уилям Руто и премиера на Канада Марк Карни.

Официалното обяснение за спирането на полетите бе, че резервната оптична линия е била прекъсната по невнимание от строителна бригада в Ню Джърси, което довело до значителни съкращения на полети. Разпоредени са наземни спирания в Ню Йорк, Бостън, Ню Джърси и Филаделфия, съобщи Федералната администрация по гражданска авиация (FAA).

Администраторът ѝ Брайън Бедфорд потвърди, че неизправността е в системата за терминално радарно управление на подхода, която направлява самолетите по време на излитане и кацане.

Според него ремонтът ще отнеме около 13 часа.

Бедфорд заяви, че прекъснатата оптична линия е с дължина около 183 метра и че е била повредена по невнимание по време на строителни работи.

"Някой я е изкопал", коментира той.

Това се случва в момент, в който 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН, пишат американските медии. По последни съобщения полетите от Бостън ще се възстановят всеки момент.

На 22 септември българският държавен глава ще присъства на откриването на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Темата на тазгодишната сесия е „Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благоденствието на всички".

В рамките на същия ден Йотова ще участва и в среща на ниво държавни и правителствени ръководители, посветена на защитата на правата на децата в областта на изкуствения интелект. Домакини на събитието са Франция, Испания, Кения и Австралия.

Ключов момент от визитата ще бъде изказването на президента пред Общото събрание на ООН на 23 септември около 21.00 часа българско време. Преди него Йотова ще участва в дискусията „Препотвърждаване на обещанието за мир: Използване на силата, с която разполагаме", организирана от Финландия.

По-късно същия ден президентът ще се срещне в сградата на Генералното консулство на България в Ню Йорк с представители на българската общност в САЩ.

В последния ден от посещението си – 24 септември, Йотова ще участва в среща на инициативата на ООН, която насърчава женското лидерство.