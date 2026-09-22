От храма-светиня "Св.40 мъченици" започват тържествата за 118 г. Независимост

Велико Търново е център на тържествата за 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година в църквата "Св.40 мъченици" с манифест на княз Фердинанд. Там от рано сутринта започва тържествена литургия. В двора на храма ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години.

В крепостта „Царевец" от 10,30 ч. е военният ритуал по издигане на националния флаг, В честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Празнично шествие, водено от военните оркестри на България, САЩ и Турция, ще премине от крепостта „Царевец" до паметника „Майка България" в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почит на загиналите за свободата и независимостта на България.

Атракция за хилядите гости на Велико Търново ще бъдат шоу спектаклите на военните оркестри в пространството до Централна поща.

През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква „Св. 40 мъченици" и крепостта „Царевец" ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка-заря на площад „Цар Асен".