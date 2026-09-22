Илияна Йотова вече е в Ню Йорк след часове прекарани в самолета в Бостън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Илияна Йотова вече пристигна в Ню Йорк. Тя оглавява делегацията ни на срещата на високо равнище в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, съобщи Би Ти Ви.

Визитата ѝ започна по-късно от предвиденото поради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати, заради което самолетът ѝ беше отклонен в Бостън. Йотова както и останалите пътници са стояли с часове в самолета.

Затрудненията в трафика в Съединените щати се случиха, докато Ню Йорк приема 130 чуждестранни лидери за годишната среща на високо равнище на ООН.

Причината е прекъснат кабел, необходим за контрола на въздушното движение. Аварията е станала при строителни работи в Ню Джърси.

Днес започва Общият дебат по време на сесията на Общото събрание на ООН, в който ще участва президентът Йотова.

Една от най-очакваните речи през днешния ден е тази на американския президент Доналд Тръмп. Миналата година той остро разкритикува Европа за миграционната ѝ политика, както и смисъла и ефективността на Организацията на обединените нации.

Сред водещите теми са войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток. Очаква се Тръмп да се срещне с украинския президент Зеленски.

Сред акцентите в програмата на президента Йотова е среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и краля на Йордания Абдула Втори. Вечерта тя ще присъства на традиционния прием на американския президент за участниците в срещата на високо равнище.

Снощи президентът Илияна Йотова участва в среща на високо равнище „Партньори за мултилатерализъм – международно право, мир и просперитет". В делегацията са още министрите на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Катя Ивкова и на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на комисията по външна политика в парламента Петър Витанов.

Снощи първият ни дипломат проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите.

По време на сесията президентът Илияна Йотова ще участва в серия събития на високо равнище. Сред тях е среща на инициативата на ООН за насърчаване на женското лидерство.

Тя ще се изкаже пред Общото събрание в сряда вечерта.

Прекъсването на полетите е имало и ще продължи да има доминиращ ефект върху въздушния трафик в цялата страна, съобщи CBSNews.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че телекомуникационните линии, които бяха повредени при по-ранен инцидент на имот на NJ Transit, са били възстановени, но се очаква закъсненията на летищата в района на Ню Йорк да продължат още известно време.

Отменени или забавени са стотици полети на трите летища в района на Ню Йорк. Сред спиранията бяха полети до двете летища в Ню Йорк от повече от дузина региони в САЩ и Канада, включително Чикаго, Атланта, Бостън, Кливланд, Маями, Торонто и Монреал.

Дъфи каза, че екипаж на Amtrak случайно е прерязал оптична линия на Verizon в Ню Джърси, причинявайки прекъсването.

„Около 9:45 ч. сутринта днес строителен екип, работещ по проекта Delco Lead между Ню Брънзуик и Норт Брънзуик, случайно е прекъснал оптичен кабел, докато е работил на обекта. Уведомени сме, че този кабел е служил като резервно копие на първична верига, която е прекъснала", казаха от NJ Transit.

Някои полети, които вече са били във въздуха, когато наземните забрани са влезли в сила, са били изпратени към други летища. Изглежда същото се е случило и с полета, в който е била българската делегация, защото той е отклонен към Бостън.