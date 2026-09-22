ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италиански треньор призна за преовори с "Лудогорец...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23602654 www.24chasa.bg

Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея

2472
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Премиерът Румен Радев СНИМКА: Велислав Николов

На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Отдавна надраснали васалната си зависимост към Османската империя, водачите на нова България изпълниха историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност. Това пише министър-председателя Румен Радев в профила си във Фейсбук.

"България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване", пише още Радев.

Премиерът Румен Радев СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)