Велислава Петрова: България има важна роля за сигурността и енергетиката и свързаността на Европа

Европа се нуждае от лидерство, което изгражда доверие и постига конкретни резултати

В условията на военни конфликти, геополитическа конкуренция и нарастваща несигурност Европа се нуждае от лидерство, което изгражда доверие и постига конкретни резултати. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на форума „Her Power @ UNGA81", организиран в Ню Йорк от американското издание за международни отношения и външна политика Foreign Policy.

Говорейки за лидерството като личен избор и обществена отговорност, министър Петрова посочи, че професионалният ѝ път преминава от науката и глобалното здраве през работата в международни организации до политиката. Водещ за нея винаги е бил въпросът къде може да бъде най-полезна и да допринесе за реална промяна.

Към младите хора, които искат да се развиват в обществения и политическия живот, тя отправи послание да бъдат смели, да търсят възможности да допринасят и да не позволяват на съмненията да ги възпират. По думите ѝ следващото поколение лидери се нуждае не само от образование, но и от практически опит, менторство и реален достъп до процесите на вземане на решения.

Министър Петрова постави акцент и върху необходимостта жените да се подкрепят по-активно в професионалното си развитие. Пълноценното им участие във вземането на решения не е само въпрос на представителство, а предпоставка за по-силно, по-ефективно и по-отговорно лидерство. „Европа трябва да използва пълноценно потенциала на жените. Тяхното участие в процесите на вземане на решения прави лидерството по-силно и по-ефективно", подчерта външният министър.

Велислава Петрова очерта и мястото на България в променящата се европейска среда. По думите ѝ страната ни вече е постигнала пълната си интеграция в ЕС, Шенген и еврозоната, а следващата задача е да допринася по-активно за общите европейски решения. „България не трябва просто да се адаптира към променящата се геополитическа среда в Европа. Тя трябва да участва активно в нейното формиране", заяви още тя.

Министър Петрова открои стратегическото значение на България за транспортната, енергийната и икономическата свързаност на Европа. По думите ѝ големите инфраструктурни проекти не трябва да бъдат разглеждани единствено като национални приоритети, а като част от по-широка европейска мрежа, осигуряваща по-сигурни и диверсифицирани връзки.

„Сигурността, енергетиката и свързаността вече не са отделни политики. Заедно те определят устойчивостта на Европа – и България има важна роля и в трите", заяви Велислава Петрова.