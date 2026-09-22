Бойко Борисов: Независимостта започва от свободния човек

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„Независимостта започва от свободния човек – свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си", заяви лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в поздравление по случай Деня на независимостта.

Той изрази вярата си в силна България, която пази своите традиции, гарантира ред и сигурност, уважава труда и предоставя свобода на способните и предприемчивите хора.

„Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден", подчерта Борисов.

„Честит Ден на независимостта!", завърши той.