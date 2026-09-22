Даниел Панов: Независимостта накара света да говори за Търново и за България

Независимостта кара света да говори за Търново и България. Това напомни в Деня на Независимостта - 22 септември кметът на Велико Търново Даниел Панов. Той поздрави всички великотърновци и гостите на старопрестолния град.

Панов припомни, че историческият акт е паметен миг в дългата ни история, който не избледнява с времето, а става по-ярък.

"Независимостта кара света да говори за Търново и България. Историческата ни столица е най-яркият символ на възстановената българска държавност. Със силен и ясен глас народът ни казва: Ние, българите, имаме правото сами да чертаем пътя, по който вървинашата държава. България – свободна, равноправна и горда. Нашата България, дала толкова много за европейската културна идентичност с Кирилицата, Златния век, Търновската книжовна школа", се казва в приветствието на Панов.

Независимостта носи духа на обединението и доказва смисъла му. Празник, който събира българи с българи и кара всички ни да се гордеем и да мечтаем.

Велико Търново – Историческата и духовна българска столица, е мястото, където всичко това се изживява и усеща по неповторим начин. Както на празник, така и всеки ден!", допълни Панов.

Той подчерта и, че историята е най-добрият учител.

"В събитията от миналото и в делата на предците намираме поводите за гордост. Но и възможността за равносметка. За паралел с времето днес. Затова днес нека се замислим. Как една малка България успя да постигне нещо толкова значимо – Независимостта?

С идеал! Вяра! Ценности! Смелост и устрем! С примера на героите и националните водачи. И със съпричастност – когато всеки дава нещо от себе си и помага по свой начин в името на нещо по-голямо – България. Велико Търново напомня, че България има история, с която се гордее. Минало, на което да стъпи. И бъдеще, което всички заедно да изградим!", каза още кметът и честити празника на всички българи.