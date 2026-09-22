ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италиански треньор призна за преовори с "Лудогорец...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23602817 www.24chasa.bg

Около 250 семейства в Пловдив излизат на протест срещу строеж на бул. "Марица-юг"

1372
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Багер Снимка: Pixabay (илюстративна)

Около 250 семейства в Пловдив въстанаха срещу строежа на четири етажна кооперация на терен в непосредствена близост до две детски площадки и зелено междублоково пространство. Очаква се сградата да бъде издигната на апетитен терен на бул. "Марица - юг".

Хората настояват, че строежът ще се проведе на общинска земя, която е била незаконно приватизирана. Според тях в миналото тя е била на живеещите в близките жилищни сгради, но властта я е одържавила, като им е дала парично обезщетение. Впоследствие обаче парцелът, на който се очаква да се построи новата сграда, е бил даден на частен собственик.

Живущите в сряда ще излязат на протест, за да настояват за запазването на зеленото междублоково пространство и за незабавно прекратяване на строежа. Освен това те се притесняват, че новата сграда ще заплаши целостта на техните блокове, защото може да компрометира основите им. Според хората съществува опасност новата сграда да накара по-старите панелни здания да се наклонят или дори да се сринат.

"Ние сме много притеснени, къде ще отидем да живеем, ако нещо се случи с нашите жилища. Кой ще понесе отговорност? Сега това нещо ние трябва да го знаем, защото, ако се случи някое нещастие какво ще правим?", пита се една от живущите в близките блокове.

Багер Снимка: Pixabay (илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)