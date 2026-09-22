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162 пожара са ликвидирани в страната през последното денонощие, един е загинал

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Пожарна СНИМКА: Архив

Общо 162 пожара са ликвидирани през последното денонощие в България, един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) на интернет страницата си.

Екипите са реагирали на 202 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които четири - в жилищни сгради; два - в спомагателни, временни или паянтови постройки; пет - в транспортни средства; един - горски масиви; два - съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 146 пожара, от които 102 са били в сухи треви, горска постеля и храсти; 36 - в отпадъци. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания за последното денонощие са били седем.

Пожарна СНИМКА: Архив

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