Две семейства са евакуирани заради свлачището във варненския кв. "Аспарухово"

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Общо осем души са изведени превантивно от опасния район, спряно е водоподаването и електрозахранването.

Две семейства са евакуирани превантивно през изминалата нощ заради свлачищните процеси в кв. „Аспарухово" във Варна. Целта е да бъдат гарантирани животът и здравето на хората, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.

В засегнатия район е обявено бедствено положение до предприемането на необходимите укрепителни действия. Като превантивна мярка са преустановени електрозахранването и водоподаването в опасния участък.

Евакуираните хора са настанени в друг имот, който се намира в непосредствена близост до домовете им, съобщи заместник-кметът по строителството и инфраструктурата Владимир Димитров.

Днес кризисният щаб ще заседава в Община Варна. Експерти ще представят становищата си, след което ще бъдат предприети необходимите действия за укрепване на терена.

По думите на кмета строителят вече е предприел част от мерките за ограничаване на подпочвените води и укрепване на шпунтовата стена, която е поддала вследствие на свличането на земните маси.

„Надяваме се следващата седмица проблемът да бъде неутрализиран, шпунтовата стена да бъде възстановена и да сме сигурни, че няма да има повече свличане на земни маси", посочи Коцев.

Междувременно в района на строежа се извършва сондаж и се взема проба от земните пластове. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на два дни.

Те ще бъдат използвани за определяне на последващите технически мерки за укрепване на терена и ограничаване на риска от ново свличане.