Продават за 11 800 008 евро самолета на Васил Божков, цената му пада

Двойно се качват разходите, за да започне машината да лети отново

Кантората на частния съдебен изпълнител от София Милен Бъзински отново обяви за публична продан самолета, собственост на фирма, свързвана с бизнесмена Васил Божков.

Става дума за Bombardier Global 5000 с национален регистрационен знак LZ-VBE и сериен номер 9693. Луксозният бизнес самолет е обявен за продажба с начална цена от 11 800 008 евро без ДДС. снимка: ЧСИ

Самолетът е предназначен за далечни полети и е част от семейството Global на канадския производител Bombardier. Машината е сред активите, които отново излизат на публичен търг след предходни опити за продажбата й.

Продажбата се извършва по реда на изпълнителното производство, а заинтересованите купувачи могат да участват при условията, посочени в обявлението на частния съдебен изпълнител. снимка: ЧСИ

По информацията в обявата, публикувана на 21 септември, бъдещият купувач трябва да предвиди и допълнителни разходи в размер на около 1,9 млн. евро, преди самолетът да бъде въведен отново в експлоатационен режим. Сред посочените дейности са прегледи, повторен монтаж на двигателя, инженеринг от страна на притежателя на сертификата, както и изготвяне на необходимите констативни протоколи.

Това е поредният опит за реализация на самолета на публична продан, след като предходни процедури не са довели до продажбата му.

Преди две години Бъзински продаваше аероплана за 28 739 600 лева без ДДС (около 14,7 млн. евро), или с около 2,9 млн. евро повече. Според новата обява и прогнозните разходи за възстановяване са почти двойни. снимка: ЧСИ

В съобщението за търга беше отбелязано, че върху него има вписани три залога и пет запора - на различни основания. Те са от банка, антикорупционната комисия и Националната агенция за приходите. Публичната продан тогава бе от частен съдебен изпълнител по изпълнително дело от Главна дирекция "Главна въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта.

През 2020 г. разследващите погват бизнесмена по няколко разследвания - за престъпна група за скатани такси от хазарт, за подготовка за убийства и за държане на антики. На сметката му са записани над 20 отделни обвинения. снимка: ЧСИ

Заради тях през февруари 2021 г. Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) налага запори на авоари на хазартния бос за над 400 млн. лв. Сред активите са апартаменти в София и Балчик, къща в Гърция, недвижими имоти в Париж, яхта за 1,1 млн. лв. и самолета, който тогава е на пазарна стойност от 34 млн. лв.