Пламъци обхванаха покрива на сградата на Община Троян

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Пожар е възникнал тази вечер на покрива на административната сграда на Община Троян на пл. "Възраждане". Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова.

Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими.

Причините за пожара се изясняват. Работата по отстраняване на последствията ще продължи.

Обявените за 22 септември събития ще се проведат по планирания ред, посочи Михайлова. В днешния ден се очаква Троян да отбележи Денят на независимостта с поднасяне на венци и цветя, и слово на социолога и обществен анализатор Първан Симеонов, както и официално да бъде закрит Български фестивал на сливата, припомня БТА.

Кметът благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на Районното управление на МВР в Троян гл. инспектор Ивайло Славков.