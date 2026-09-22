ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Работник загина при инцидент на атракцион на „Окто...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23603055 www.24chasa.bg

Музеят в Стрелча пази документ за независимостта на България

Диана Варникова

1728
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Документът е запазен в местния музей Снимка: Исторически музей Стрелча

Исторически музей – Стрелча съхранява един от малкото запазени документи, удостоверяващи връчването на Кръста за Независимостта. Той е и единственият оцелял документ на Поборнико-опълченското дружество – клон Стрелча. Това съобщиха от културната институция в средногорския град.

Документът е връчен на Иван Йосифов Кидосков – човек, чиято съдба сама по себе си разказва за борбата за свобода и за хората, посветили живота си на България.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново е обявена Независимостта на България.Този исторически акт е връх на дългогодишните усилия за свобода, държавност и национално достойнство. Но зад големите исторически събития стоят и хората – техният труд, смелост, вяра и отдаденост към България.

В навечерието на първата годишнина от обявяването на Независимостта е учреден Кръстът за Независимостта – отличие, създадено в памет на този знаменателен момент. Той е връчван на генерали, офицери и юнкери, служили през септември 1908 г., както и на държавни служители, ветерани и поборници, духовници и местни наместници.

Днес, 118 години по-късно, нека помним не само датата, но и хората зад нея, коментират от Историческия музей в Стрелча.

Документът е запазен в местния музей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)