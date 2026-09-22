Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и усилия

В днешния ден не трябва да забравяме, че Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и усилия. Днес отстояваме Независимостта чрез защитата на националните интереси винаги и във всяко едно от нашите действия във външната и във вътрешната политика, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти във Велико Търново.

Председателят на парламента е във Велико Търново за участие в тържественото отбелязване на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Тя присъства на празничната света литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици" по повод. Тържественото богослужение бе възглавено от Негово Преосвещенство Никополския епископ Матей. В храма прозвучаха песнопения, изпълнени от квартет „Ангелски гласове".

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова постави цветя пред паметната плоча на Независимостта и на саркофага на цар Калоян в двора на църквата. Тя присъства на празничния водосвет на бойното знаме на Националния военен университет „Васил Левски" и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

В двора на църквата актьори пресъздадоха историческите събития от 22 септември 1908 г., когато на същото това място княз Фердинанд обявява Независимостта на България.

На тържественото отбелязване на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България присъстваха народни представители от всички парламентарно представени сили, министри, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, началникът на Националния военен университет "Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков, представители на образователни и държавни институции, граждани и журналисти.