ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Работник загина при инцидент на атракцион на „Окто...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23603143 www.24chasa.bg

Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и усилия

1764
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

В днешния ден не трябва да забравяме, че Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и усилия. Днес отстояваме Независимостта чрез защитата на националните интереси винаги и във всяко едно от нашите действия във външната и във вътрешната политика, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти във Велико Търново.

Председателят на парламента е във Велико Търново за участие в тържественото отбелязване на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Тя присъства на празничната света литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици" по повод. Тържественото богослужение бе възглавено от Негово Преосвещенство Никополския епископ Матей. В храма прозвучаха песнопения, изпълнени от квартет „Ангелски гласове".

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова постави цветя пред паметната плоча на Независимостта и на саркофага на цар Калоян в двора на църквата. Тя присъства на празничния водосвет на бойното знаме на Националния военен университет „Васил Левски" и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

В двора на църквата актьори пресъздадоха историческите събития от 22 септември 1908 г., когато на същото това място княз Фердинанд обявява Независимостта на България.

На тържественото отбелязване на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България присъстваха народни представители от всички парламентарно представени сили, министри, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, началникът на Националния военен университет "Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков, представители на образователни и държавни институции, граждани и журналисти.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)