Даниел Панов: Търновград е огнището, от което държавността има силите да се възроди

Търновград е огнището, от което държавността има силите да се възроди. Именно тук, в църквата Св 40мъченици и на крепостта Царевец, България отново показа, че сама може да определя пътя, по който ще върви и да бъде държава свободна, равноправна ,с горд народ, каза в словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов от двореца на царете на Царевец.

Той подчерта, че Независимостта е обединение и дух.

"Независимостта доказа силата на единството. Затова 22 септември е един от най-обичаните ни празници. Събира българи в българи", допълни той.

Урок на настоящето и път към бъдещето, нарече кметът 22 септември 1908 г. Акт, който трябва да помогне да открием днешните национални каузи, да се обединим около тях и да преодолеем изпитанията.

Панов допълнителни, че Независимостта се отстоява всеки ден, тя е равноправие, свобода и осъзнат избор, достойнство да отстояваш себе си, но и да носиш отговорност.

Председателят на па парламента Михаела Доцова подчерта в словото си, че независимостта не е даденост, а трябва да се отстоява всеки ден.

"Тя се отстоява в защитата на националните интереси е съюзите, в които членуваме. Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ", каза Доцова.

Трябва сега повече от всичко да бъдем обединени и да следваме националните интереси за да оставим една по- добра България, завърши председателят на парламента. По-късно с военен ритуал бяха поставени венци и цветя на Пирамидата на независимостта. Пъстро различно шествие пое от Царевец към центъра на града, където празничната програма продължава.