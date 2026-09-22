Александър Томов: Трябва ни нова стратегия за развитие на България

За нова стратегия за развитие на България се обяви кандидатът за президент на "Евролевица" Александър Томов. Той даде брифинг в БТА заедно с кандидата си за вицепрезидент Сергей Инджов.

Трябва да направим нова стратегия за развитие на България. В противен случай името ще остане, формално независимостта ще остане, но за да поддържаме икономиката, ще трябва да внасяме хора от Азия и Африка. Раждаемостта е спаднала наполовина. Независимостта идва точно от това. Когато получаваме независимост, средната раждаемост е била 3-4 деца в семейство, а днес е такава, че да се замислим за оцеляването на нацията - раждат се 50 хиляди деца, а умират 100 хиляди души. И много от родените деца не са от български етнопроизход, започна Томов.

Днес искам да поставя един въпрос, който не е за честване, а за отговорност - проблемът за независимостта е съвсем различен в отворения свят. Стабилна независима страна е тази, която има стабилно население. Това значи да знаем, че България и националната ѝ единтичност ще останат, населението ѝ ще се развива. Има едно прогноза на световни агенции, според която много страни са застрашени и една от тях е нашата. Нацията ни е намаляла с 26% за 30 г. По прогнози на Евростат само след 15 г. ще бъдем под 5 милиона и половината ще са пенсионери. Трябва да се пребиром тази тенденция да спре. Вторият въпрос е състоянието на икономиката, а при нас над 2 милиона са бедни, нямаме независима икономика, защото над 3/4 от храните се внасят, каза Томов. Той обърна внимание и на намаляващия брой регистрирани семейства, както и на образованието и ниските инвестиции в културата.

Знам, че днес обикновено се вдигат чаши, четат се речи и приветствия. 22 септември е прекрасен, трябва да се влезе в църква. Но това не е достатъчно. В днешния ден трябва да си кажем, че страната и нацията са застрашени и имаме нужда от нова държавна стратегия и за икономиката, образованието, културата подкрепа за младите семейства, майките - всичко това е част от една нова политика и стратегия, продължи лидерът на "Евролевица". Томов предложи държавата да бъде гарант при ипотека за млади семейства с граждански брак и с поне едно дете или дори ако жената е бременна, както и за прогресивен данък и предложи: заплата до 800 евро да не се облага, до 3000 евро - 10% данък.

Г-жа Йотова не иска да участва в дебати, най-вероятно при това положение и Гюров няма да се яви - така подразбрахме от ПП-ДБ. Намираме това за изключително недемократично, каза Томов.

Борим се за всичко - за победа. Тези, които казват, че всичко е решено, отблъскват избирателите. И няма такова нещо, продължи той.

През тези години президентската конституция беше орязана и това се дължеше както на слаби президенти, така и на партийни лидери. Борисов режеше Плевнелиев и после издигна Цецка Цачева, която беше като секретарка. Г-жа Йотова трябва да отговори защо е тази сложна ситуация не свика нито веднъж КСНС, макар че по закон трябва да го прави на три месеца. Последните дни искаше да го направи, но в Министерския съвет свикаха неговия аналог и тя се отказа. Трябва ми силен президент в парламентарна република, каза Томов.