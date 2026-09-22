Във врачанското село Малорад първо ще гласуват за кмет, после за президент

Седмица преди президентските избори, на 18 октомври, във врачанското село Малорад ще си избират кмет. Това става ясно от указа на президента Илияна Йотова, с който са насрочени частичните местни избори в селото.

Шест партии и коалиции са се регистрирали в ОИК в Борован за участие в този избор. Това са Български глась, Земеделски народен съюз, ВМРО-Българско национално движение, ГЕРБ, БСП-Обединена левица и Възраждане.

До избора се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати преждевременно пълномощията на досегашния кмет Иво Иванов заради влязла в сила присъда. Иванов бе засечен да шофира след употреба на кокаин през юли 2024 г. в Малорад и бе осъден от Районния съд в Бяла Слатина на шест месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение от три години. Присъдата бе потвърдена по-късно и от Окръжния съд във Враца. Сега временно изпълняващ длъжността кмет на Малорад е Светослав Георгиев.