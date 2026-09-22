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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23603857 www.24chasa.bg

Във врачанското село Малорад първо ще гласуват за кмет, после за президент

Валери Ведов

[email protected]

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Поглед към село Малорад Снимка: Архив

Седмица преди президентските избори, на 18 октомври, във врачанското село Малорад ще си избират кмет. Това става ясно от указа на президента Илияна Йотова, с който са насрочени частичните местни избори в селото.

Шест партии и коалиции са се регистрирали в ОИК в Борован за участие в този избор. Това са Български глась, Земеделски народен съюз, ВМРО-Българско национално движение, ГЕРБ, БСП-Обединена левица и Възраждане.

До избора се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати преждевременно пълномощията на досегашния кмет Иво Иванов заради влязла в сила присъда. Иванов бе засечен да шофира след употреба на кокаин през юли 2024 г. в Малорад и бе осъден от Районния съд в Бяла Слатина на шест месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение от три години. Присъдата бе потвърдена по-късно и от  Окръжния съд във Враца. Сега временно изпълняващ длъжността кмет на Малорад е Светослав Георгиев.

Поглед към село Малорад Снимка: Архив

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