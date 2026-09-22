Русе отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България

С официална церемония пред Паметника на свободата в Русе беше отбелязана 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. В честването се включиха представители на държавната и местната власт, институции, обществени организации и граждани, съобщиха от общинския пресцентър.

Слово по повод празника произнесе заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев. "На 22 септември си припомняме момент от българската история, в който държавата ни ясно заявява готовността сама да определя своята посока. Независимостта е урок по държавност, който остава актуален и днес. 118 години по-късно тя продължава да бъде и ежедневна отговорност – да развиваме града си с увереност, да разчитаме на собствените си знания и възможности и да пазим свободата на духа си. Нека градим Русе със самочувствието на хора, които знаят откъде идват и имат ясна визия за бъдещето", заяви Енчев.

Към присъстващите се обърна и областният управител проф. д-р Любомир Владимиров. В словото си той подчерта значението на националния интерес като водещ принцип в развитието на държавата и отговорност, която трябва да обединява обществото. По думите му, Денят на Независимостта напомня не само за историческото дело на предците ни, но и за моралния дълг на всяко поколение да отстоява постигнатото и да го предава на идващите след него.

Сред официалните гости бяха заместник-кметовете Златомира Стефанова и Димитър Недев, председателят на общинския съвет акад. Христо Белоев, заместник-ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев" проф. д-р Теодор Илиев, народни представители, общински съветници, представители на държавни и общински институции и общественици.

Тържествената церемония започна с почетен караул на Военно формирование 32420 – Русе и XIII Младежки гвардейски отряд към Международния младежки център. Под звуците на тържествени маршове, изпълнени от общинския духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев, присъстващите отдадоха почит към делото на българската Независимост. В памет на загиналите за свободата и независимостта на България Негово Преосвещенство Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум, и свещеници от Русенска света митрополия отслужиха заупокойна молитва.

В програмата взеха участие още Радост Христова от детска вокална група „Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител д-р Наталия Константинова и Камерна вокална група от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" с преподавател Вероника Дамянова. Снимка: Община Русе

В знак на признателност представители на институции, политически партии, организации и граждани поднесоха венци и цветя пред Паметника на свободата. Водещ на церемонията беше актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов" Ивайло Спасимиров.

Честванията по повод Деня на Независимостта включват и изложбата „Русенските искри в Априлското въстание" на дружество „Традиция" – Русе, разположена зад Паметника на свободата. Експозицията представя русенците, взели пряко участие в Априлската епопея, и проследява проявите на свободолюбивия и независим дух в града десетилетия преди обявяването на Независимостта на България. Изложбата е част от проекта "Русенските искри в Априлското въстание", реализиран по програма "Култура" на община Русе.