Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“, Волгин - за вице

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Кандидатът на "Възраждане" за президент е Костадин Костадинов, лидер на партията.

Костадинов обаче закъсня за собствената си номинация на Царевец. Той пристигна 10-тина минути по-късно и влезе театрално през портите на крепостта, заедно с Петър Волгин, който ще е кандидат за вицепрезидент.

Костадинов каза пред Пирамидата на независимостта, че допитване на "Възраждане" сред 16 000 българи, е показало едно основно нещо - че хората искат българските политици да обичат България.

Той отбеляза още, че хората искат от него и от Петър Волгин да бъдат президентската двойка, която да работи за независимостта на България и страната сама да определя съдбата си. Хората искат благоденствие и сигурен живот, обединение, образователен и научен напредък, както и силна държава, която да може сама да се отбранява.

Волгин пък каза, че "Възраждане" е единствената парламентарно представена партия, която има свои кандидати, а всички останали се крият зад инициативни комитети или подкрепят някакви кандидати.

Лидерът на "Възраждане" изрази увереност, че двамата ще стигнат до балотаж, на който ще победят.

"Целта е една - да спечелим тези избори, защото България трябва наистинаа да напарви различен избор, за да започнм оттаам насетне създаването на един политически модел, основан на власт на хората, а не на власт над хората", отсече Костадинов.

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за участие в президентските избори. Впоследствие са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета, като регистрациите на две партии са заличени, а на три инициативни комитета е отказано заради установени несъответствия.

До 17:00 часа на 21 септември в Комисията са постъпили документи за 24 кандидатпрезидентски двойки за изборите на 25 октомври.

Очаквайте подробности!