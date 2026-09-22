ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима са задържани за стрелбата близо до гимназ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23604010 www.24chasa.bg

С възстановка и духова музика Пловдив отбеляза скромно Независимостта (Снимки, видео)

Радко Паунов

[email protected]

1916
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лидерът на ВМРО Владимир Кисьов (вторият отдясно наляво) и общинските съветници Николай Гюров и Георги Титюков уважиха церемонията. Снимка: Радко Паунов

Липсва тържественост, не се отдава голямо значение на тази дата, а тя е много важна, коментира един от малкото присъстващи пловдивчани

С традиционната възстановка по посрещане на Фердинанд в Пловдив бе отбелязана 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Церемонията се състоя на площад "Независимост" (бивш Гроздов пазар).

"Липсва тържественост, като че ли не се отдава голямо значение на тази дата, а тя е изключително важна от историческа гледна точка", коментира пловдивчанинът Никола Марков. Той бе един от малкото, дошли да уважат събитието.

Малко пловдивчани дойдоха на площад "Независимост" да отбележат празника.
Малко пловдивчани дойдоха на площад "Независимост" да отбележат празника. Снимка: Радко Паунов

За да напомнят, че това е голям ден за страната, лидерът на ВМРО в Пловдив Владимир Кисьов и общинският съветник Славчо Атанасов раздадоха трибагреници на минувачи по главната улица. Хората ги вземаха и ги носеха със себе си. Баща беше сложил флага на детската количка, която тикаше.

Местната власт се нареди до колоната на Николай Савов, символизираща Независимостта. В това време звучаха маршове, изпълнени от духов оркестър  "Пловдив".

Духов оркестър "Пловдив" внесе тържественост с маршове.
Духов оркестър "Пловдив" внесе тържественост с маршове. Снимка: Радко Паунов

Файтон докара Фердиданд, който веднага след Търново през 1908 г. пристига тук, за да затвърди окончателно Съединението от 1885 г.

В ролята на тогавашния кмет на Пловдив д-р Слав Кесяков влезе главният библиотекар на НБ "Иван Вазов" Петко Георгиев. Издокаран с фрак, цилиндър и папионка, той посрещна Негово величество, обкръжен от нагиздени градски кокони.

Георгиев  потвърди, че една от причините Фердинанд да обяви Независимостта, е желанието му от княз да стане цар.

Нагиздени пловдивски кокони пресъздаваха усещане за събитието от 1908 г.
Нагиздени пловдивски кокони пресъздаваха усещане за събитието от 1908 г. Снимка: Радко Паунов

"Това безспорно е така. Но по-важната причина е, че този акт дава суверенитет на страната. Предстоят войни и България няма как да влезе в тях от гледна точка на международното право, ако е васална. Имаше голяма опасност след Балканската и Междусъюзническата война територията й да бъде разпарчетосана и възстановена Източна Румелия", коментира Георгиев.

Представители на ВМРО начело с лидера в Пловдив Владимир Кисьов раздадоха на минувачи по главната трибагреника по случай Деня на независимостта.
Представители на ВМРО начело с лидера в Пловдив Владимир Кисьов раздадоха на минувачи по главната трибагреника по случай Деня на независимостта.
Жени от комитет "Родолюбие" неизменно присъстваха и на това събитие.
Жени от комитет "Родолюбие" неизменно присъстваха и на това събитие. Снимка: Радко Паунов
Представители на комитет "Родолюбие" представляваха 9-и пловдивски полк.
Представители на комитет "Родолюбие" представляваха 9-и пловдивски полк. Снимка: Радко Паунов
Местната власт се нареди до колоната на Независимостта.
Местната власт се нареди до колоната на Независимостта. Снимка: Радко Паунов
Малко пловдивчани дойдоха на честването.
Малко пловдивчани дойдоха на честването. Снимка: Радко Паунов

Лидерът на ВМРО Владимир Кисьов (вторият отдясно наляво) и общинските съветници Николай Гюров и Георги Титюков уважиха церемонията.
Малко пловдивчани дойдоха на площад "Независимост" да отбележат празника.
Духов оркестър "Пловдив" внесе тържественост с маршове.
Нагиздени пловдивски кокони пресъздаваха усещане за събитието от 1908 г.
Представители на ВМРО начело с лидера в Пловдив Владимир Кисьов раздадоха на минувачи по главната трибагреника по случай Деня на независимостта.
Жени от комитет "Родолюбие" неизменно присъстваха и на това събитие.
Представители на комитет "Родолюбие" представляваха 9-и пловдивски полк.
Местната власт се нареди до колоната на Независимостта.
Малко пловдивчани дойдоха на честването.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)