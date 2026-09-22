С възстановка и духова музика Пловдив отбеляза скромно Независимостта (Снимки, видео)

Липсва тържественост, не се отдава голямо значение на тази дата, а тя е много важна, коментира един от малкото присъстващи пловдивчани

С традиционната възстановка по посрещане на Фердинанд в Пловдив бе отбелязана 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Церемонията се състоя на площад "Независимост" (бивш Гроздов пазар).

"Липсва тържественост, като че ли не се отдава голямо значение на тази дата, а тя е изключително важна от историческа гледна точка", коментира пловдивчанинът Никола Марков. Той бе един от малкото, дошли да уважат събитието. Малко пловдивчани дойдоха на площад "Независимост" да отбележат празника. Снимка: Радко Паунов

За да напомнят, че това е голям ден за страната, лидерът на ВМРО в Пловдив Владимир Кисьов и общинският съветник Славчо Атанасов раздадоха трибагреници на минувачи по главната улица. Хората ги вземаха и ги носеха със себе си. Баща беше сложил флага на детската количка, която тикаше.

Местната власт се нареди до колоната на Николай Савов, символизираща Независимостта. В това време звучаха маршове, изпълнени от духов оркестър "Пловдив". Духов оркестър "Пловдив" внесе тържественост с маршове. Снимка: Радко Паунов

Файтон докара Фердиданд, който веднага след Търново през 1908 г. пристига тук, за да затвърди окончателно Съединението от 1885 г.

В ролята на тогавашния кмет на Пловдив д-р Слав Кесяков влезе главният библиотекар на НБ "Иван Вазов" Петко Георгиев. Издокаран с фрак, цилиндър и папионка, той посрещна Негово величество, обкръжен от нагиздени градски кокони.

Георгиев потвърди, че една от причините Фердинанд да обяви Независимостта, е желанието му от княз да стане цар. Нагиздени пловдивски кокони пресъздаваха усещане за събитието от 1908 г. Снимка: Радко Паунов

"Това безспорно е така. Но по-важната причина е, че този акт дава суверенитет на страната. Предстоят войни и България няма как да влезе в тях от гледна точка на международното право, ако е васална. Имаше голяма опасност след Балканската и Междусъюзническата война територията й да бъде разпарчетосана и възстановена Източна Румелия", коментира Георгиев.