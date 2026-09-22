Васил Терзиев: Нека пазим свободата и независимостта, които са ни завещани

"Нека пазим свободата и независимостта, които са ни завещани. И нека към тях добавим нещо свое – работа, почтеност и отговорност към хората след нас." Това каза кметът на Столичната община Васил Терзиев в приветственото си слово по повод Деня на независимостта, съобщават от пресцентъра на общината.

На 22 септември отбелязваме 118 години от обявяването на независимостта на България.

Столичният кмет поздрави всички по повод празника и посочи: "Зад това решение стои смелостта да поемеш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели са и че когато поемеш отговорност, вече няма кого другиго да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземаш решенията си, но и да носиш отговорност за последствията от тях. Това важи за държавите, за институциите и за всеки от нас."

Независимостта се вижда в начина, по който работят институциите – в това дали спазваме правилата, дали поемаме отговорност за грешките си и дали можем да търсим решения заедно, когато имаме различни мнения.

"Имаме нужда и от още нещо – да се научим да не превръщаме всяко различие в разделителна линия. Можем да не сме съгласни. Можем да защитаваме различни идеи. Но можем и да разговаряме, да изслушваме аргументите на другия и да търсим решение, което е по-добро от това, с което сме започнали. Това също е отговорност към държавата ни.

Нашите предци са направили своя избор в конкретен исторически момент. Нашият избор се прави всеки ден – от всеки един от нас, чрез начина, по който работим, решенията, които вземаме, отношението към хората около нас и това, което оставяме след себе си.

И ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма да стане с една голяма декларация. Ще стане с много малки стъпки, с решения, взети отговорно", каза още кметът Васил Терзиев.

По традиция празничното честване в София на 22 септември се проведе пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I". В програмата участваха Националната гвардейска част, вокален квартет „Славей", квартет „Светоглас", актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към общинския културен институт Дом на културата "Искър". Честването е част от Календара на културните събития на Столичната община.

На церемонията присъстваха заместник-кметът по направление "Култура" Ирина Дакова, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници и много граждани.